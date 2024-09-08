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01:23, 8 сентября 2024Мир

В США рассказали о планах Байдена до отставки

The Hill: Байден в оставшиеся дни правления увеличит число поездок по штатам

Фото: Craig Hudson / Reuters

Президент США Джо Байден в оставшиеся 135 дней правления увеличит число выступлений и поездок по штатам. Об этом сообщило The Hill со ссылкой на источники в Белом доме.

По данным издания, американский лидер планирует до отставки рассказать о своих достижениях, а также о том, что предстоит сделать в будущем. Кроме того, по словам высокопоставленного представителя Белого дома, Байден намерен поддержать кандидата на пост главы государства от демократов, вице-президента Камалу Харрис.

Кроме того, одним из основных приоритетов американского лидера является принятие дополнительных мер по списанию студенческих займов и снижению стоимости жилья.

Ранее американский раввин из штата Делавэр Майкл Билс сравнил выход президента США Джо Байдена из предвыборной гонки с нападением заговорщиков на Гая Юлия Цезаря.

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      Марина Совина
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