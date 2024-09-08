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08:30, 8 сентября 2024Бывший СССР

Трое бойцов ВС России подорвались на мине в ДНР и выжили

Трое бойцов армии России чудом выжили после подрыва на мине под Угледаром

Фото: Janine Schmitz / IMAGO / Global Look Press

Трое военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России подорвались на украинской мине, однако им всем удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

«Чудо случается повсеместно и вот один из таких примеров, наши мужчины поехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию и... подорвались на ТМ-62. И все трое выжили и уже в строю», — указано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на угледарском направлении на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее танк Т-72Б3М группировки российских войск «Днепр» выдержал прямое попадание из РПГ в башню и три сброса мин с дрона типа «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир танка с позывным Кутузов отметил, что корпус Т-72Б3М «нормально выдержал все».

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