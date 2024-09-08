Трое бойцов ВС России подорвались на мине в ДНР и выжили

Трое бойцов армии России чудом выжили после подрыва на мине под Угледаром

Трое военнослужащих Вооруженных сил (ВС) России подорвались на украинской мине, однако им всем удалось выжить. Об этом сообщает Telegram-канал «Повернутые на войне».

«Чудо случается повсеместно и вот один из таких примеров, наши мужчины поехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию и... подорвались на ТМ-62. И все трое выжили и уже в строю», — указано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на угледарском направлении на территории Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее танк Т-72Б3М группировки российских войск «Днепр» выдержал прямое попадание из РПГ в башню и три сброса мин с дрона типа «Баба-Яга» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Командир танка с позывным Кутузов отметил, что корпус Т-72Б3М «нормально выдержал все».