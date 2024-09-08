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18:57, 8 сентября 2024Россия

Трое детей попали в больницу после наезда автомобиля на детскую площадку

Трое детей попали в больницу после наезда авто на площадку в Краснодарском крае

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Трое детей были госпитализированы после наезда легкового автомобиля на детскую площадку в станице Переяславской Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал «Краснодар и край».

Инцидент произошел в 15:15 воскресенья, 8 сентября. Водитель машины потерял управление во время движения по улице Масловского, съехал с дороги и въехал в площадку, на которой играли дети. Трое пострадавших восьми, семи и четырех лет попали в больницу с различными травмами.

По предварительной информации, во время поездки 69-летнему водителю стало плохо. Мужчина не пережил происшествия. Предполагается, что причиной стал сердечный приступ.

Ранее в Москве мужчина разбил 16-летнему школьнику голову бутылкой. Россиянин приревновал к мальчику свою девушку после ссоры.

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