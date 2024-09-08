В американском штате неизвестный открыл стрельбу по машинам на шоссе

В Кентукки неизвестный открыл стрельбу на шоссе, несколько человек ранены

В американском штате Кентукки произошла стрельба на автомагистрали. Об этом сообщил губернатор Энди Бешир в соцсети X.

Инцидент произошел в округе Лорел. Уточняется, что движение по трассе было перекрыто. По данным телеканала CBS, «множество людей» получили ранения.

Агентство Reuters рассказало, что неизвестный открыл стрельбу по машинам из лесной зоны. Полиции пока не удалось его задержать.

Ранее стало известно о стрельбе в школе в городе Джоппатаун в американском штате Мэриленд. Огонь открыл 16-летний подросток, он выстрелил в одного из учеников, после чего скрылся с места происшествия, но был задержан.