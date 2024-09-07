Американский подросток устроил стрельбу в школе

В Мэриленде школьник устроил стрельбу, ранив одного подростка

В городе Джоппатаун в американском штате Мэриленд 16-летний подросток устроил стрельбу в школе, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление местной полиции.

По данным правоохранителей, школьники подрались в мужском туалете учебного заведения, в результате чего один из них выстрелил в оппонента и скрылся с места происшествия. 15-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу, он находится в тяжелом состоянии. Подозреваемый в стрельбе был задержан.

Ранее неизвестный открыл стрельбу в христианской школе в штате Теннесси, США. Полиции удалось обезвредить нападавшего.