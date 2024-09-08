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18:55, 8 сентября 2024Мир

В азиатском мегаполисе начали штрафовать за кормление голубей и диких животных

С сентября в Гонконге вступил в силу штраф за кормление голубей и диких животных

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

С сентября власти Гонконга начали штрафовать туристов и жителей города за кормление диких голубей и диких животных. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении правительства азиатского мегаполиса говорится, что размер штрафа составит до 100 тысяч гонконгских долларов, что эквивалентно 12,8 тысячи долларов США (примерно 1 миллион 150 тысяч рублей). В перечень животных, кормление которых запрещено, вошли как обезьяны и кабаны, так и уличные голуби. При этом злостным нарушителям грозит тюремное заключение вплоть до года.

Отмечается также, что запрет вступил в силу еще 1 августа, но до конца месяца действовал так называемый тестовый период, в течение которого полиция ограничивалась исключительно устным предупреждением. Однако с 1 сентября начали выписывать штрафы — пока на пять тысяч гонконгских долларов (641 доллар США или 57,5 тысячи рублей).

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Подобные меры, как заявили в Департаменте сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы правительства Гонконга, нацелены на поддержание экологического баланса и предотвращения привлечения диких животных в город.

Ранее сообщалось, что тараканы заполонили двор в московском районе Зябликово из-за того, что люди кормили на этом месте голубей. По словам жильцов дома, насекомые выползают из теплотрассы каждый вечер и в огромных количествах скапливаются на люке.

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      Наталья Обрядина
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