В деле о сухпайках появятся новые обвиняемые

В деле о некачественных сухпайках для ВС России могут появиться новые обвиняемые

В деле о поставках некачественных сухпайков для Вооруженных сил (ВС) России могут появиться новые обвиняемые. Об этом представители правоохранительных органов сообщили агентству ТАСС.

«Круг лиц, причастных к совершению преступления в настоящее время устанавливается, в связи с чем, следствие имеет основание полагать, что И. В. Котельников может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности», — указано в решении суда об аресте предпринимателя Игоря Котельникова.

В полиции подчеркнули, что ряд человек из руководства Министерства обороны РФ являются свидетелями по данному делу и были допрошены сотрудниками силовых структур. При этом в ходе расследования преступления им могут быть предъявлены обвинения, после чего изменится их процессуальный статус.

Ранее экспертиза запретила использовать сухпайки из дела о хищении у Минобороны. В ходе расследования выяснилось, что в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания — говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась.