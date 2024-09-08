Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
05:11, 8 сентября 2024Силовые структуры

В деле о сухпайках появятся новые обвиняемые

В деле о некачественных сухпайках для ВС России могут появиться новые обвиняемые

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

В деле о поставках некачественных сухпайков для Вооруженных сил (ВС) России могут появиться новые обвиняемые. Об этом представители правоохранительных органов сообщили агентству ТАСС.

«Круг лиц, причастных к совершению преступления в настоящее время устанавливается, в связи с чем, следствие имеет основание полагать, что И. В. Котельников может вступить в контакт с ними для выработки согласованной позиции с целью уклонения от уголовной ответственности», — указано в решении суда об аресте предпринимателя Игоря Котельникова.

В полиции подчеркнули, что ряд человек из руководства Министерства обороны РФ являются свидетелями по данному делу и были допрошены сотрудниками силовых структур. При этом в ходе расследования преступления им могут быть предъявлены обвинения, после чего изменится их процессуальный статус.

Ранее экспертиза запретила использовать сухпайки из дела о хищении у Минобороны. В ходе расследования выяснилось, что в войска поставлялись некачественные индивидуальные рационы питания — говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков завышалась.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      На избирательных участках в Петербурге отравились люди. Все пострадавшие употребили готовые блюда от одного поставщика

      Сообщников актера Канахина из РДК объявили в международный розыск

      В российском регионе подростки разбили окна избирательного участка

      Обозвавший Шольца украинский посол призвал его к творческому посредничеству с Россией

      СК пришел на кухню после отравления людей на избирательных участках в Петербурге

      Российские штурмовики поразили живую силу и бронированную технику ВСУ в Курской области

      Напарник Харрис сообщил о приоритете темы ЛГБТ в ее политике

      Украинская актриса рассказала об удивившем ее поведении Пугачевой в Киеве

      В США увидели намек в словах Путина о Харрис

      Диетолог предупредила об опасности помидоров для некоторых людей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше