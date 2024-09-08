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17:59, 8 сентября 2024Забота о себе

В Карелии более 110 человек отравились шаурмой

Роспотребнадзор: число отравившихся шаурмой в Карелии достигло 113 человек

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Число отравившихся шаурмой в городе Сегежа, Карелия, достигло 113 человек. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

По информации ведомства, по состоянию на утро 7 сентября с жалобами на острую кишечную инфекцию обратилось более 110 человек. У всех отравившихся шаурмой диагностирован сальмонеллез, протекающий в среднетяжелой форме.

Уточняется, что среди пострадавших — 46 детей, не достигших 17 лет.

О массовом отравлении шаурмой в Сегеже стало известно 4 сентября. Следователи прокуратуры установили, что все пострадавшие покупали готовую еду в одной и той же точке общепита.

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      Наталья Обрядина
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