В Киеве сообщили о взрыве «неизвестного происхождения» на предприятии

Мэр Киева Кличко сообщил, что на предприятии города произошел взрыв

В Киеве на предприятии произошел взрыв «неизвестного происхождения». Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Голосеевском районе столицы на территории АТП [автотранспортного предприятия] произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет (...) Экстренные службы уже работают на месте», — написал Кличко.

По данным мэра города, под завалами могут находиться люди.

Утром в воскресенье, 8 сентября, ТАСС со ссылкой на местные СМИ сообщал о взрывах в пригороде Киева, уточнив, что воздушная тревога в городе и области не объявлялась.

В ночь на субботу, 7 сентября, в Киеве также прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Также они произошли в Черниговской, Винницкой и Николаевской областях.

