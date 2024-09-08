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11:31, 8 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве сообщили о взрыве «неизвестного происхождения» на предприятии

Мэр Киева Кличко сообщил, что на предприятии города произошел взрыв
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Vladyslav Lehir / Shutterstock / Fotodom

В Киеве на предприятии произошел взрыв «неизвестного происхождения». Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В Голосеевском районе столицы на территории АТП [автотранспортного предприятия] произошел взрыв пока неизвестного происхождения. Частично разрушено двухэтажное здание. Пожара нет (...) Экстренные службы уже работают на месте», — написал Кличко.

По данным мэра города, под завалами могут находиться люди.

Утром в воскресенье, 8 сентября, ТАСС со ссылкой на местные СМИ сообщал о взрывах в пригороде Киева, уточнив, что воздушная тревога в городе и области не объявлялась.

В ночь на субботу, 7 сентября, в Киеве также прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги. Также они произошли в Черниговской, Винницкой и Николаевской областях.

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      Елена Торубарова
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