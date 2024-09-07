В Киеве ночью прогремели серии взрывов

В Киевской, Николаевской и Винницкой областях прогремели взрывы

В Киеве прогремели две серии взрывов на фоне воздушной тревоги. Также они произошли в Черниговской, Винницкой и Николаевской областях. Об этом пишет украинский телеканал «Общественное» в Telegram.

Публикация о взрыве в Киеве появилась в 3:10 по московскому времени. Позже издание сообщило, что в столице повторно была слышна серия. Воздушную тревогу объявляли в 3:03.

Ранее в пяти областях Украины, а также на подконтрольной Вооруженным силам Украины части Донецкой народной республики (в результате ракетных ударов были повреждены объекты энергоинфраструктуры.

Украинская энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о введении аварийных отключений электроэнергии на большей части страны.