Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 8 сентября 2024Мир

В КНДР рассказали об ответе на ядерный шантаж США

МИД КНДР: Пхеньян будет совершенствовать ядерные силы, чтобы сдерживать США

Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) / Reuters

Северная Корея на фоне ядерного шантажа со стороны США будет совершенствовать свои ядерные силы, чтобы сдерживать Вашингтон «наиболее стратегическими и смертоносными» ядерными силами сдерживания. Об этом рассказал начальник отдела внешней информации департамента информации МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

Отмечается, что ведомство осудило имитационные учения США и Южной Кореи по ядерному сдерживанию. Пхеньян рассматривает произошедшее как откровенную попытку провести ядерную атаку против суверенного государства, говорится в заявлении. Власти КНДР выразили серьезную озабоченность «безрассудным поведением», нарушающим стратегическую стабильность в регионе и повышающим возможность ядерного столкновения.

Ранее Южная Корея и США завершили ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS). В основных командно-штабных учениях, основанных на сценарии полномасштабной войны, с использованием компьютерного моделирования было задействовано около 19 000 южнокорейских военнослужащих. Кроме того, в ходе учений этого года впервые был задействован сценарий, имитирующий ядерную атаку Северной Кореи.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Еще многое предстоит сделать». Песков поспорил с командиром спецназа «Ахмат» о победе России в спецоперации

      Прокуратура подтвердила уголовное дело против Моргенштерна

      Ким Чен Ын осмотрел место строительства новой военно-морской базы

      Трое бойцов ВС России подорвались на мине в ДНР и выжили

      В КНДР рассказали об ответе на ядерный шантаж США

      Аналитик уличил НАТО в попытке развязать открытое противостояние с Россией

      В России разработали защитный плащ от осколков

      Север Израиля подвергся обстрелу из Ливана

      Адвокат рассказал о судьбе арестованного имущества генерала Попова

      Экс-президент США отказался поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше