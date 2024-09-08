В КНДР рассказали об ответе на ядерный шантаж США

МИД КНДР: Пхеньян будет совершенствовать ядерные силы, чтобы сдерживать США

Северная Корея на фоне ядерного шантажа со стороны США будет совершенствовать свои ядерные силы, чтобы сдерживать Вашингтон «наиболее стратегическими и смертоносными» ядерными силами сдерживания. Об этом рассказал начальник отдела внешней информации департамента информации МИД КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством (ЦТАК).

Отмечается, что ведомство осудило имитационные учения США и Южной Кореи по ядерному сдерживанию. Пхеньян рассматривает произошедшее как откровенную попытку провести ядерную атаку против суверенного государства, говорится в заявлении. Власти КНДР выразили серьезную озабоченность «безрассудным поведением», нарушающим стратегическую стабильность в регионе и повышающим возможность ядерного столкновения.

Ранее Южная Корея и США завершили ежегодные совместные военные учения Ulchi Freedom Shield (UFS). В основных командно-штабных учениях, основанных на сценарии полномасштабной войны, с использованием компьютерного моделирования было задействовано около 19 000 южнокорейских военнослужащих. Кроме того, в ходе учений этого года впервые был задействован сценарий, имитирующий ядерную атаку Северной Кореи.