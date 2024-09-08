В российском регионе в массовой аварии на трассе пострадали пять человек

В Башкирии в массовой аварии на трассе пострадали пять человек

В Башкирии в массовой аварии на трассе пострадали пять человек, еще двоих не удалось спасти, передает ТАСС.

Авария произошла на 194-м км автодороги Уфа — Оренбург в Мелеузовском районе российского региона. В ДТП попали три автомобиля — Toyota Land Cruiser Prado съехал в кювет и опрокинулся, водителю и пассажиру этой машины не удалось выжить.

Еще две машины столкнулись на трассе и получили механические повреждения, уточняет агентство. Всего с места аварии в больницы доставили пять человек, пассажирами каких конкретно машин они являются — не уточняется.

Ранее в Северной Осетии в ДТП на междугородней автотрассе пострадали четыре человека, пятерых не удалось спасти.

