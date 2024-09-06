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13:35, 6 сентября 2024Россия

Пять человек стали жертвами лобового ДТП в российском регионе

В Северной Осетии лоб в лоб столкнулись два автомобиля, пять человек погибли

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

В Северной Осетии пять человек стали жертвами ДТП на междугородней автотрассе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Легковушка Kia и минивэн Honda столкнулись лоб в лоб на участке дороги Моздок — Чермен.

Помимо тех, кого спасти не удалось, в салонах автомобилей находились еще четыре человека. Их доставили в больницу города Назрани.

Ранее в Иркутской области семь человек пострадали при столкновении двух автомобилей. Авария произошла на 47-м километре Байкальского тракта. Вероятной причиной ДТП стало то, что водитель одной из машин не справился с управлением.

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      Алан Босиков
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