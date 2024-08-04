В ДТП в российском регионе пострадали семь человек

ГИБДД Иркутской области: в ДТП с двумя автомобилями пострадали семь человек

Авария с участием двух автомобилей произошла в Иркутской области. Подробности случившегося передает пресс-служба местной госавтоинспекции.

Инцидент произошел на 47-м километре Байкальского тракта. По предварительным данным, водитель машины марки Toyota не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lexus.

В результате автокатастрофы пострадали семь человек — они госпитализированы, уведомляет региональное ведомство. По факту ДТП назначили проверку, причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее смертельное ДТП зафиксировали в Москве. Водитель потерял контроль над автомобилем и врезался в дерево. Жертвами столкновения стали три человека.

Накануне сообщалось об авариях в Красноярском крае и Ростовской области. И в том, и в другом случае автобусы вылетели в кювет и перевернулись.