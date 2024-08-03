Автобус с туристами опрокинулся в российском регионе

Автобус с туристами опрокинулся в Березовском районе Красноярского края. Об этом сообщает региональная прокуратура в Telegram.
По предварительным данным, водитель не правился с управлением с допустил съезд в кювет. Это произошло около 07:30 по местному времени.
Надзорное ведомство сообщило о десяти пострадавших, среди которых двое детей. Их доставили в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Ранее аналогичный случай произошел в Пермском крае, где пассажирский автобус вылетел в кювет. Пострадали восемь пассажиров, им была оказана медицинская помощь.