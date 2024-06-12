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14:07, 12 июня 2024Россия

В российском регионе произошло крупное ДТП с пассажирским автобусом

«112»: пассажирский автобус вылетел в кювет в Пермском крае и перевернулся

В Пермском крае пассажирский автобус вылетел в кювет. О происшествии в российском регионе сообщил Telegram-канал «112».

Крупное ДТП произошло на 164-м километре трассы Пермь — Березняки. Водитель не справился с управлением, в результате чего автобус вылетел на обочину и перевернулся на бок.

По данным источника, в общественном транспортном средстве находился 41 человек, 8 пассажиров пострадали. Им оказывают медицинскую помощь.

Издание Baza опубликовало видео одного из пассажиров с места происшествия. На кадрах слышны крики о помощи и стоны, в том числе плач ребенка. При этом автор ролика уточнил, что в результате аварии все остались живы.

Ранее в Саратове легковой автомобиль протаранил остановку общественного транспорта. В результате пострадала женщина-водитель и другая россиянка, стоявшая на остановке.

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      Мария Борисова
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