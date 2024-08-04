Три человека стали жертвами ДТП в Москве

ГИБДД Москвы: три человека погибли в результате аварии на Варшавском шоссе

В Новой Москве произошло смертельное ДТП. О случившемся сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

Авария, по данным ведомства, произошла в воскресенье, 4 августа, около пяти часов утра. На выезде из села Ознобишино на Варшавское шоссе владелец автомобиля марки Peugeot не справился с управлением и врезался в дерево.

Жертвами столкновения стали три человека. Водитель и два пассажира — 15-летний юноша и 23-летняя девушка — погибли на месте, сообщают в прокуратуре Москвы. Обстоятельства произошедшего уточняются, проводится проверка.

Ранее в Красноярском крае опрокинулся автобус с туристами. По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Похожая авария произошла ранее в Ростовской области. Там грузовик столкнулся с рейсовым автобусом, отчего общественный транспорт также съехал в кювет и перевернулся.