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11:59, 4 августа 2024Россия

Три человека стали жертвами ДТП в Москве

ГИБДД Москвы: три человека погибли в результате аварии на Варшавском шоссе
СюжетДТП в Москве:

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Новой Москве произошло смертельное ДТП. О случившемся сообщает пресс-служба столичной госавтоинспекции.

Авария, по данным ведомства, произошла в воскресенье, 4 августа, около пяти часов утра. На выезде из села Ознобишино на Варшавское шоссе владелец автомобиля марки Peugeot не справился с управлением и врезался в дерево.

Жертвами столкновения стали три человека. Водитель и два пассажира — 15-летний юноша и 23-летняя девушка — погибли на месте, сообщают в прокуратуре Москвы. Обстоятельства произошедшего уточняются, проводится проверка.

Ранее в Красноярском крае опрокинулся автобус с туристами. По предварительным сведениям, водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Похожая авария произошла ранее в Ростовской области. Там грузовик столкнулся с рейсовым автобусом, отчего общественный транспорт также съехал в кювет и перевернулся.

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      Виктория Клабукова
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