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18:15, 1 августа 2024Россия

Последствия столкновения грузовика с автобусом в российском регионе попали на видео

Очевидцы сняли видео на месте аварии с участием автобуса и грузовика

Очевидцы сняли видео на месте столкновения грузовика и пассажирского автобуса в Ростовской области. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Don Mash.

Авария произошла на рейсе Ростов — Новочеркасск в районе Большого Лога. На кадрах можно увидеть лежащий в кювете автобус, а также опрокинувшийся на бок грузовой автомобиль. На место ЧП прибыли пожарные и скорая помощь.

Очевидцы также сообщили, что одну из пострадавших увезли в больницу. Остальным оказали помощь на месте столкновения.

Ранее стало известно, что семь автомобилей столкнулись в Туле на Калужском шоссе. В результате ДТП пострадали два человека, еще одного спасти не удалось. В Госавтоинспекции Тульской области попросили водителей выбирать пути объезда.

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      Никита Абрамов
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