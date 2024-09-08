В российском регионе загорелись резервуары с топливом после атаки беспилотника ВСУ

Белгородский глава Гладков: после атаки ВСУ загорелись резервуары с топливом

После атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волоконовском районе Белгородской области загорелись резервуары с топливом. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, на место уже выехали оперативные службы. Гладков не уточнил, на какой площади загорелись резервуары.

«ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива (...) В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара», — рассказал чиновник.

Ранее Гладков отчитал подчиненных за халатность, проявленную при защите населения.

В Кремле заявляли, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.