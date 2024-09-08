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18:18, 8 сентября 2024Россия

В российском регионе загорелись резервуары с топливом после атаки беспилотника ВСУ

Белгородский глава Гладков: после атаки ВСУ загорелись резервуары с топливом

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

После атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волоконовском районе Белгородской области загорелись резервуары с топливом. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам чиновника, на место уже выехали оперативные службы. Гладков не уточнил, на какой площади загорелись резервуары.

«ВСУ с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива (...) В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчетами производится тушение пожара», — рассказал чиновник.

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Ранее Гладков отчитал подчиненных за халатность, проявленную при защите населения.

В Кремле заявляли, что Россия делает все необходимое для обеспечения безопасности Белгородской области от атак Вооруженных сил Украины из Харьковской области, однако для этого требуется время.

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      Марк Леонов
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