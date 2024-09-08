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06:24, 8 сентября 2024Мир

В США рассказали об ускоряющем распад ВСУ шаге России

Экс-морпех Берлетик: продвижение России в Донбассе ускоряет распад ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бывший морпех США Брайан Берлетик предрек Вооруженным силам Украины (ВСУ) ускоренный распад из-за продвижения российских войск в Донбассе. В интервью YouTube-каналу Danny Haiphong он отметил, что наступление стало следствием атаки на Курскую область.

По его словам, нападение ВСУ на российский регион было ошибкой, в результате которой продвижение РФ стало более стремительным. Берлетик также отметил, что Курская область находится вдали от основной линии боевого соприкосновения.

«Они [ВСУ] должны поддерживать войска в курском приграничье, и никак не помогают войскам в Донбассе (...) Все это ускоряет процесс, который идет стремительно, — крах украинских сил», — указал он.

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      Марина Совина
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