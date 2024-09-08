В США увидели намек в словах Путина о Харрис

Офицер Дэвис: слова Путина о Харрис означают, что ему безразличны итоги выборов

Президент России Владимир Путин намекнул, что ему безразличны итоги предстоящих президентских выборов в США. Об этом заявил американский офицер в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале.

Так он прокомментировал слова российского лидера о поддержке вице-президента США Камалы Харрис. Офицер отметил, что кандидат-республиканец Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о своей готовности урегулировать конфликт на Украине, был бы более предпочтительной для России политической фигурой.

Тем не менее Путин отдал предпочтение Харрис, продемонстрировав, что не воспринимает США всерьез, считает Дэвис. «Это ставит нас в неудобное положение», — заключил он.

Президент России на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что «фаворитом» России на выборах в США был действующий американский президент Джо Байден, однако тот покинул предвыборную гонку. Путин напомнил, что Байден советовал своим сторонникам поддержать его преемницу Камалу Харрис, поэтому Москва последует его совету.