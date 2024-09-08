В США высказались о победе России в СВО

Экс-морпех США Берлетик: Россия побеждает в СВО благодаря сдержанности

Россия побеждает в специальной военной операции (СВО) благодаря сдержанности. Так о победе России в конфликте высказался экс-морпех США Брайан Берлетик в беседе с блогером Дэнни Хайфоном (Danny Haiphong), видео опубликовано на YouTube-канале Хайфона.

По словам Берлетика, российские власти не поддаются эмоциям несмотря на то, что Украина и Запад регулярно пытаются их спровоцировать.

«Требуется сохранять сдержанность и иметь терпение, а также следовать стратегии. Россия так и делает, вот почему она побеждает», — заявил бывший американский морпех.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что фронты Вооруженных сил Украины в Курской области и в Донецкой народной республике находятся в критическом положении. Он добавил, что ВСУ теряют свои стратегические резервы.