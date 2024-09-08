Экс-морпех США Берлетик: рекомендации США ухудшают положение Украины

Советы США ухудшают положение Украины. Об этом заявил бывший морпех США Брайан Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону, передают «Известия».

По его словам, Киев полагает, что сможет добиться лучших условий соглашения с Россией, если будет противостоять ей, однако это приводит к обратному эффекту. «Чем дольше Украина делает то, что велит ей Вашингтон, тем хуже становится для нее же самой», — считает Берлетик.

Он также прокомментировал просьбу Украины предоставить ей разрешение использовать западное дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России. Экс-морпех напомнил, что Киев уже получал подобное разрешение, но в результате оно не помогло ему добиться успеха.

Ранее в МИД Латвии призвали дать Украине дальнобойное оружие для ударов по России. Глава МИД страны Байба Браже заявила, что, помимо этого, Западу также стоит снять все ограничения для Киева на удары по РФ.