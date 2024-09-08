Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:59, 8 сентября 2024Силовые структуры

Полиция задержала с поличным устраивавшего секс-вечеринки сантехника

Shot: в Москве полиция задержала устраивавшего секс-вечеринки сантехника

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Москве полиция пресекла секс-вечеринку и задержала с поличным устроившего ее сантехника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, жильцы ЖК «Ильменский 17» в районе Западное Дегунино обратились в правоохранительные органы с жалобой на странные звуки, доносившиеся из подсобки. Прибывшие на место вызова полицейские обнаружили в техническом помещении сантехника Серегу, который спал в постели с двумя полуголыми женщинами.

Уточняется, что вскоре сантехник был отпущен, но с работы его уволили. Женщины же, по словам местных жителей, продолжают соблазнять других работников коммунальной службы. «Эти "дамы" сейчас спокойно сидят напротив УК (управляющей компании — прим. "Ленты.ру") и мило беседуют с сотрудниками УК. Ничему жизнь не учит. Амнистию Сереге! Как мы без техника теперь, он дольше всех продержался», — написали жильцы в общедомовом чате.

Материалы по теме:
Не выходи из комнаты Она пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
Не выходи из комнатыОна пропала в собственном доме и превратилась в мумию. Этого никто не заметил
10 ноября 2018
«Если ты не моя, значит, ничья» Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
«Если ты не моя, значит, ничья»Истории девушек, которым изуродовали лица кислотой из-за ревности, алчности и злости
11 февраля 2021

Ранее журналист Матта Басби отправился в БДСМ-круиз и описал происходившее на борту. Судно с 350 участниками фетиш-вечеринки, которые прошли строгий отбор, отправилось от берегов Ванкувера, Канада, в начале августа. Плавание длилось всего три часа, однако Басби утверждает, что этого было достаточно.

Что думаешь? Оцени!
      Наталья Обрядина
      Обсудить
      Последние новости

      Более 40 человек задержали после массовой драки в Краснодарском крае. Делом заинтересовались прокуратура и Бастрыкин

      Захарова заявила о победе России после высказанной позиции ряда стран

      На «Уралвагонзаводе» заявили о пережившем более ста попаданий БПЛА танке

      Россиянин описал «улицу красных фонарей» в Германии фразой «100 евро — и делай что хочешь»

      Стали известны планы Владимира Путина на неделю

      Полиция задержала с поличным устраивавшего секс-вечеринки сантехника

      Названы имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ

      Алаудинов рассказал о несоблюдении Киевом прав военнопленных

      Минобороны России раскрыло потери ВСУ в Курской области за прошедшие сутки

      Полицейские забыли мигранта в лесу и попали под суд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше