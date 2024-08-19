Журналист пробрался на БДСМ-круиз не для всех и описал происходившее на борту

Журналист Матта Басби отправился в БДСМ-круиз и описал происходившее на борту. О своем опыте он рассказал для сайта Vice.

Судно с 350 участниками фетиш-вечеринки, которые прошли строгий отбор, отправилось от берегов Ванкувера, Канада, в начале августа. Плавание длилось всего три часа, однако Басби утверждает, что этого было достаточно.

Согласно правилам мероприятия, все, что происходило между партнерами, должно было происходить по согласию. Было запрещено осуждать чужие пристрастия, а также пачкать судно кровью и иными биологическими жидкостями. За соблюдением правил следили специально нанятые люди из БДСМ-сообщества. Участникам предоставлялись разнообразные плетки, хлысты, хоккейные клюшки, гигантские мухобойки, тренировочные скамьи, огромные рамы и прочие тематические атрибуты.

Все участники вечеринки были в тематических костюмах: латексе и коже. Многие носили маски, а также использовали псевдонимы или никнеймы. Басби удалось познакомиться с бывшим протестантским священником. По его словам, он изменил предпочтения, когда понял, что не может полноценно помочь прихожанам, поскольку они не готовы рассказывать обо всем в церкви. Во время же БДСМ-сессий, по его мнению, каждый раскрывается полностью и таким образом получает принятие партнера и сообщества и исцеляется от психологических травм.

Также Басби встретил юристку по имени Мэрилин. Последние четыре года она ухаживала за пожилой больной матерью и вырвалась на вечеринку, чтобы отвлечься. Ее спутник был облачен в латексный костюм, прикрывающий все тело кроме сосков, а на его голове был огромный черный шар. Мэрилин запретила ему говорить на время вечеринки и держала его на поводке. У женщины есть постоянный партнер, и она занимается сексом только с ним, а с многочисленными рабами поддерживает глубокую эмоциональную связь.

Журналист понаблюдал за массовой поркой, практиками шибари и играми с иглами. Мастер последнего рассказал ему, что необычное увлечение помогло ему справиться со страхом перед уколами.

Практически все опрошенные им участники вечеринки отметили, что БДСМ-практики позволяют им испытывать «невероятную степень близости» с другими людьми, при этом чувствуя себя в безопасности. Многие также упоминали, что таким образом справляются с психологическими травмами.

Ранее тиктокер Марк Себастьян, отправившийся в круиз на лайнере «Серенада морей», рассказал, что на борту судна якобы устраивали тайные оргии. Он признался, что «едва пережил» 18 ночей безудержного веселья.