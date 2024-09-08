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11:26, 8 сентября 2024Россия

В Югре выбрали губернатора

Губернатором Югры стал Руслан Кухарук
Руслан Кухарук

Руслан Кухарук . Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) во время заседания избрали губернатора Югры. Им стал временно исполняющий обязанности главы региона Руслан Кухарук, передает ТАСС.

Помимо Кухарука, на пост претендовали руководитель парламентской фракции КПРФ Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Югранефтеразведка», глава фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Михаил Сердюк.

Кухарука выбрали почти единогласно — за него проголосовали 33 из 36 депутатов Югры.

Ранее сенатор от ХМАО — Югры Эдуард Исаков заявил о своем уходе из Совфеда. Он объяснил такое решение сменой руководства региона.

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      Александра Качан
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