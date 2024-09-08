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12:25, 8 сентября 2024Россия

Военный корреспондент сообщил о взятых в плен украинских бойцах в Курской области

Военкор Коц: трое морпехов взяли в плен семерых бойцов ВСУ

Фото: Константин Михальчевский /  РИА Новости

Трое морпехов 810-й бригады Черноморского флота взяли в плен семь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области и вывели их из-под обстрелов, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на военного корреспондента Александра Коца.

Как рассказал один из сланных украинцев, когда начался артобстрел, он с сослуживцами спустился в подвал — всего семь человек, где они провели несколько часов, пока их не нашли и не пленили российские военные.

«Потом услышали во дворе шаги. Это были русские военные. Они нас вывели, связали руки, поговорили, завели назад. Начались артобстрелы наши, потому что дроны спалили», — рассказал пленный.

С его слов, когда стало понятно, что обстрелы не прекратятся, русские военные приняли решение вместе с пленными спуститься снова в подвал, где они просидели два дня.

«На третий день сказали, что поведут нас на точку эвакуации. Первая группа была три человека, еще две группы по двое. От дома к дому через маленькие промежутки. Из-за плотного обстрела пришлось нам еще в одном подвале ночь просидеть. Когда вышли из первого погреба через двое суток, не узнали деревню - одни руины. На утро пришли ребята, накормили перед эвакуацией и вывели в соседнее село», — рассказал об эвакуации пленный.

После того, когда военные достигли точки эвакуации, пленных передали российской стороне.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео с мобилизованными украинцами, взятыми в плен бойцами спецназа «Ахмат», заявив, что по пленным заметна их деморализация.

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      Елена Торубарова
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