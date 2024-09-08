Желания Запада по белорусской политике раскрыли

Рыженков: Запад хочет, чтобы Лукашенко вел антироссийскую политику

Западные страны хотят, чтобы президент Белоруссии Александр Лукашенко вел антироссийскую политику. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Максим Рыженков в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Запад от Лукашенко пока хочет то же, что и хотел раньше, чтобы в Беларуси проводилась та политика, которая сегодня нужна Западу. Это политика антироссийская, в угоду тех политических процессов, которые видит себе Запад», — раскрыл желания Запада Рыженков.

По его словам, мнение иностранных политиков не изменится до завершения специальной военной операции на Украине.

Ранее МИД Украины обратился к Белоруссии по поводу скопления войск на границе и призвал «не совершать трагических ошибок». Киев заявил, что Минск под видом учений сосредоточил в приграничной Гомельской области значительное количество военных, включая Силы специальных операций, а также танки, артиллерию и реактивные системы залпового огня.