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12:38, 8 сентября 2024Россия

Названо стратегическое значение взятия Россией под контроль Новогродовки в ДНР

Военный эксперт Леонков: освобождение Новогродовки — это продвижение на запад

Фото: Александр Река / ТАСС

Взятие Россией под контроль города Новогродовка в ДНР — это продвижение линии боевого соприкосновения на запад, рассказал военный эксперт Алексей Леонков. Стратегическое значение населенного пункта он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Вокруг Новогродовки в последнее время было очень много новостей. Больше всего, конечно, с той стороны. Противник удивлялся, что мы очень быстро освобождаем этот населенный пункт, несмотря на то, что они там построили серьезные фортификационные сооружения, и несмотря на усилия, которые они там предпринимали. Удержать этот населенный пункт они не смогли», — сообщил Леонков.

Освобождение этого населенного пункта — это не что иное, как продвижение линии боевого соприкосновения на запад

Алексей Леонковвоенный эксперт

По словам военного эксперта, контроль над Новогродовкой — это также освобождение территории Донецкой народной республики и создание новых плацдармов для того, чтобы атаковать другие укрепрайоны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Это последняя линия, которая была выстроена восемь лет назад украинскими войсками и укреплялась сначала специальной военной операции. Но, несмотря на это, они ее потеряли. Потеряли этот населенный пункт. Соответственно, у нас появляется возможность оказать угрозу и на другие укрепрайоны, заходя к ним с флангов, и создавать угрозу либо частичного, либо полного окружения», — объяснил он.

Леонков добавил, что ВСУ в условиях дефицита личного состава и боеприпасов придется выбирать: либо продолжать сопротивление в укрепрайонах, либо стараться выводить подразделения.

«Либо есть еще один вариант — просто сдаться на милость победителя, сдаться нашим Вооруженным силам», — заключил военный эксперт.

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Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР — Новогродовку. Об этом журналистам сообщили в Минобороны. В российском оборонном ведомстве уточнили, что это произошло благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Центр».

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