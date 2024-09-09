48-летняя Тина Канделаки похвасталась прессом на новом видео

48-летняя телеведущая Тина Канделаки похвасталась прессом на новом видео

Российская журналистка и телеведущая Тина Канделаки похвасталась подтянутой фигурой на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

48-летняя знаменитость записала в сторис видео, в котором запечатлела себя в домашнем спортзале. Так, она предстала перед камерой в велосипедках и свитшоте розового цвета. При этом Канделаки приподняла низ верхнего изделия и продемонстрировала поклонникам кубики пресса.

«Доброе утро, друзья. Как вам такая мотивация? Всегда можно придумывать отговорки и жить под их гнетом. Или делать, несмотря на внутренние протесты и лень», — подписала телезвезда ролик.

В июле Тина Канделаки назвала любимые бренды одежды. Выяснилось, что журналистка предпочитает выбирать одежду таких люксовых брендов, как Prada, Alaia, Balenciaga и Schiaparelli.