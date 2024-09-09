В России отреагировали на сообщение о подготовке 500 тысяч военных ВСУ для атаки весной

Климов усомнился в возможности ВСУ подготовить 500 тысяч бойцов для атаки весной

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов усомнился в возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) подготовить 500 тысяч бойцов для атаки весной. Так в беседе с «Лентой.ру» он отреагировал на подобное сообщение.

«Наш Генеральный штаб обязан серьезно относиться к любой информации, в том числе и этой. И задача нашего Генерального штаба — быть готовым ответить на любой вызов», — сообщил Климов.

По словам сенатора, теоретически ВСУ могут собрать 500 тысяч бойцов.

«Я не очень уверен про весну, но в принципе, на территории, подконтрольной [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, сейчас находится приблизительно 15 миллионов мужчин. Из 15 миллионов при определенном подходе, наверное, можно набрать 500 тысяч. Другой вопрос, что я не очень верю, что это у них получится и что там до весны кто-то еще останется из этой шайки на этих позициях», — добавил он.

Также Климов отметил, что это уже не первая попытка ВСУ собрать большое количество бойцов.

«Накануне начала специальной военной операции, это отчасти объясняет, почему ее просто необходимо было начать, со стороны границы между Украиной и Донбассом было собрано Киевом приблизительно 250 тысяч бойцов. Тогда еще. После этого они еще собирали крупные армии», — напомнил сенатор.

У нас есть силы и средства на такого рода вызовы ответить быстро и адекватно Андрей Климов заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что ВСУ оттягивают время, чтобы к весне отправить в Донбасс 500 тысяч военных. Он добавил, что на данный момент на Украине проходит процесс мобилизации 700-900 тысяч человек для создания «армии вторжения». Лебедев связал это с тем, что российские войска не будут наступать зимой, поэтому у Украины есть время на пополнение рядов для дальнейших боевых действий.

