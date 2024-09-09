Лебедев: ВСУ готовят 500 тысяч военных для атаки на Донбасс весной

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оттягивают время, чтобы к весне отправить в Донбасс 500 тысяч военных. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в интервью телеканалу «Царьград».

«Минимум 500 тысяч штыков к весне будут, не супербойцы, но вполне соответствующие нашим мобилизованным», — сказал он.

Лебедев добавил, что на данный момент на Украине проходит процесс мобилизации 700-900 тысяч человек для создания «армии вторжения». Он связал это с тем, что российские войска не будут наступать зимой, поэтому у Украины есть время на пополнение рядов для дальнейших боевых действий.

Ранее бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Киеву необходимо провести массовую мобилизацию. Он добавил, что хотел бы возглавить иностранный легион в украинской армии, если бы у него была необходимая подготовка.