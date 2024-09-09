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11:44, 9 сентября 2024Россия

Алаудинов сослался на теорию заговора и порассуждал о сокращении человечества

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил о планах Запада по сокращению человечества
СюжетМинобороны

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

План Запада заключается в насаждении сатанизма и сокращении человечества. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, его слова приводит в своем Telegram-канале военкор Александр Сладков.

На опубликованных Сладковым кадрах Алаудинов рассуждает о роли США в насаждении сатанизма. На видео он сослался на теорию заговора, согласно которой экс-глава ЦРУ Аллен Даллес якобы разработал план по уничтожению СССР через моральное разложение его населения.

«План, который изначально ставился [Западом], — план Даллеса, Бжезинского, начинаешь все это читать и приходишь к выводу... Получается, что сатанизм сам по себе должен был сделать изначально что? Чтобы мир как человечество перестал существовать как отдельные суверенитеты (...) Все нужно привести в состояние, чтобы на Земле не было никаких государств, никаких народов, чтобы было одно сплошное ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) (...) И изначально задача, которая ставится там же, — сокращение человечества», — порассуждал Алаудинов.

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Алаудинов добавил, что у войск НАТО и США есть все признаки «войска Антихриста».

Ранее сообщалось, что генерал-лейтенант запаса ФСБ России Иван Миронов и депутат Государственной Думы Игорь Ананских написали статью о борьбе русских и рептилоидов.

В публикации говорится, что, по мнению различных источников, на Земле якобы живут люди двух видов. Первый вид, «созданный по образу и подобию Божьему», руководствуется «высокими нравственными принципами», а его основными ценностями являются «мир, семья, дети, культ женщины-матери, созидание, сохранение природы». Второй вид, «созданный из праха земного с помощью космических генных технологий», ценит «войну, террор, революции, публичные дома, педофилию, людоедство, наркоманию, уничтожение систем жизнеобеспечения космических кораблей "Планета Земля"».

ЖЗЛ
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