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12:52, 9 сентября 2024Бывший СССР

Армения направила Азербайджану готовый проект мирного договора

Глава МИД Армении Мирзоян: Ереван направил Баку готовый проект мирного договора

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Ереван направил Баку готовый и полностью согласованный проект мирного договора. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, передает портал 168.am.

«Армения передала Азербайджану десятую редакционную версию проекта мирного договора. В настоящий проект включен весь согласованный текст, полностью согласованные статьи и согласованные части статей», — сообщил дипломат.

Он добавил, что это соглашение — реальный шанс двух стран на заключение мирного договора, и выразил надежду на скорую реакцию Баку.

Ранее спикер парламент Армении Ален Симонян сообщил, что стороны не включили в мирное соглашение вопрос освобождения пленных. По его словам, этот пункт был лишь в трехстороннем соглашении 2020 года.

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      Глеб Палехов
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