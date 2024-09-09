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11:51, 9 сентября 2024Бывший СССР

Вопрос освобождения пленных не включили в мирное соглашение Армении и Азербайджана

В Армении заявили об отсутствии вопроса освобождения пленных в мирном договоре
Ален Симонян

Ален Симонян. Фото: Арам Нерсесян / Sputnik / РИА Новости

Вопрос освобождения пленных Армении не был включен в проект мирного соглашения между Ереваном и Баку, о чем заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передает ТАСС.

По его словам, этот пункт был включен в трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года, когда Россия и Азербайджан взяли обязательства по возвращению пленных.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подготовка мирного договора между Баку и Ереваном практически завершена — стороны согласовали около 80 процентов текста.

Помимо этого, посол России в Армении Сергей Копыркин сообщил, что Москва готова и дальше предоставлять площадку для переговоров по подготовке мирного договора.

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