Вопрос освобождения пленных не включили в мирное соглашение Армении и Азербайджана

В Армении заявили об отсутствии вопроса освобождения пленных в мирном договоре

Вопрос освобождения пленных Армении не был включен в проект мирного соглашения между Ереваном и Баку, о чем заявил спикер парламента республики Ален Симонян, передает ТАСС.

По его словам, этот пункт был включен в трехстороннее соглашение от 9 ноября 2020 года, когда Россия и Азербайджан взяли обязательства по возвращению пленных.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что подготовка мирного договора между Баку и Ереваном практически завершена — стороны согласовали около 80 процентов текста.

Помимо этого, посол России в Армении Сергей Копыркин сообщил, что Москва готова и дальше предоставлять площадку для переговоров по подготовке мирного договора.