В России заявили о готовности предоставлять площадку для переговоров Еревана и Баку

Копыркин: Россия готова предоставлять площадку для переговоров Еревана и Баку

Москва готова и дальше предоставлять площадку для переговоров Еревана и Баку по подготовке мирного договора. Об этом заявил посол России в Армении Сергей Копыркин, передает РИА Новости.

Он напомнил, что важность подготовки к заключению мирного договора между Арменией и Азербайджаном подчеркивалась в заявлении лидеров трех стран от 31 октября 2022 года. По его словам, тогда же Россия обязалась оказывать всяческое содействие поиску приемлемых условий мирного договора между республиками.

«Подход российской стороны к разработке договора остается неизменным, так как он зафиксирован в документе, под которым стоит подпись нашего президента», — сказал он.

Ранее заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что решение властей Армении сблизиться с Западом является стратегическим. По его словам, народ Армении поручил властям проводить реформы для сближения с ЕС в ходе революции 2018 года.