Австрия отказалась принимать мигрантов из Германии

Глава МВД Австрии Карнер отказался принимать высылаемых из Германии мигрантов

Австрия не будет принимать высылаемых из Германии мигрантов. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в интервью Bild.

«Австрия не примет людей, которых отвергли из Германии. Здесь нет места для маневра», — заявил глава МВД Австрии. Он отказался размещать в стране мигрантов в случае их высылки из ФРГ или отказа во въезде в Германию.

Карнер прокомментировал заявления немецких политиков об ограничении миграционного притока в страну. По словам министра, он уже дал соответствующее указание директору федеральной полиции Австрии.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фэзер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов. Полный пограничный контроль будет введен 16 сентября.