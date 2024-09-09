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18:41, 9 сентября 2024Мир

Австрия отказалась принимать мигрантов из Германии

Глава МВД Австрии Карнер отказался принимать высылаемых из Германии мигрантов

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Австрия не будет принимать высылаемых из Германии мигрантов. Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер в интервью Bild.

«Австрия не примет людей, которых отвергли из Германии. Здесь нет места для маневра», — заявил глава МВД Австрии. Он отказался размещать в стране мигрантов в случае их высылки из ФРГ или отказа во въезде в Германию.

Карнер прокомментировал заявления немецких политиков об ограничении миграционного притока в страну. По словам министра, он уже дал соответствующее указание директору федеральной полиции Австрии.

Ранее глава МВД Германии Нэнси Фэзер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов. Полный пограничный контроль будет введен 16 сентября.

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      Юрий Леонов
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