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17:54, 9 сентября 2024Мир

Глава МВД ФРГ перекроет границы из-за террора мигрантов

Bild: в ФРГ временно перекроют границы из-за террора мигрантов

Фото: Patrick Pleul / Globallookpress.com

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах Германии для снижения притока мигрантов в рамках борьбы с терроризмом. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

Полный пограничный контроль будет введен 16 сентября. По данным издания, немецкое правительство разработало «модель эффективного отказа, соответствующую европейскому законодательству».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что меры по депортации нелегальных мигрантов должны быть усилены. Такое заявление он сделал на фоне нападения в Золингене, где в ходе городского праздника неизвестный человек арабской внешности совершил нападение с ножом на людей. Политик подчеркнул, что не все приезжающие в ФРГ люди могут оставаться в стране.

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      Виктория Кондратьева
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