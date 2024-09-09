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18:35, 9 сентября 2024Бывший СССР

Баку обвинил Ереван в попытках сократить текст мирного договора ради быстрого подписания

МИД Азербайджана: Ереван пытается сократить договор ради быстрого подписания

Фото: Diego Delso / Wikimedia

Армения пытается сократить текст мирного договора с Азербайджаном ради быстрого подписания. С таким обвинением выступил пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде, его заявление опубликовано на сайте министерства.

Кроме того, по его словам, было согласовано около 80 процентов документа. Ереван и Баку не смогли прийти к единому мнению по некоторым положениям договора, отметил он. «Но это не означает, что, как это предлагает Ереван, все спорные моменты надо исключить из проекта документа и подписать его», — подчеркнул Гаджизаде.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян прокомментировал возможное открытие транспортных коммуникаций с Азербайджаном. Он заявил, что Ереван не рассматривает передачу контроля над коридором какой-либо третьей стороне. Армения считает это неприемлемым, подчеркнул министр иностранных дел.

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      Кристина Есикова
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