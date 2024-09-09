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13:26, 9 сентября 2024Бывший СССР

В Армении высказались о возможном открытии транспортных коммуникаций с Азербайджаном

МИД Армении: ЧОП могут охранять грузы при открытии коммуникаций с Баку

Фото: Aziz Karimov / Reuters

Частные охранные предприятия (ЧОП) могут заниматься охраной и сопровождением грузов при возможном открытии транспортных коммуникаций с Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, пишет ТАСС.

«В целях повышения чувства безопасности людей можно обсудить вопрос о привлечении частного охранного предприятия, имеющего лицензию в обеих странах, которое будет сопровождать людей и грузы в поезде», — высказался он.

Мирзоян отметил, что Армения не рассматривает передачу контроля над коридором какой-либо третьей стороне. Как подчеркнул министр иностранных дел, это неприемлемо для Еревана. Армянская сторона не допускает присутствие каких-либо государственных или частных третьих лиц, добавил он.

В конце декабря 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в невыполнении соглашений по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Он указал, что российский миротворческий контингент был призван на территорию Карабаха для защиты армянского населения. Однако, по его мнению, это не было сделано.

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      Кристина Есикова
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