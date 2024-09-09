Депутата Верховной Рады обвинили в коррупции и связях с иностранными спецслужбами

Гончаренко: депутат Устинова купила землю и дом в США за 1 миллион долларов

Депутат Верховной Рады и бывшая глава Центра противодействия коррупции Александра Устинова купила землю и дом в США на деньги из незадекларированных источников, а также может быть связана с иностранными спецслужбами. Об этом рассказал депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на документ финансовой отчетности Устиновой, Гончаренко заявил, что в марте 2022 года парламентарий купила с мужем участок земли в США площадью 672 квадратных метра и дом площадью 320 квадратных метров. Семейная пара заплатила 1 миллион долларов наличными, при том что в США дома всегда приобретаются в кредит, отметил он.

По словам Гончаренко, в Штатах очень строгая финансовая система, поэтому, чтобы легализовать наличные, нужно доказать, что деньги не были получены коррупционным путем. По его словам, Устинова указала, что бежит от военных действий, поэтому вывозит сбережения. Он добавил, что не знает, откуда у нее такие деньги.

«И что странно, у Устиновой никто об этом не спрашивает. Зачем? Она же своя», — написал он.

Гончаренко также указал на возможные связи Устиновой с иностранными спецслужбами, потому как «не всем смертным можно завести в США такие суммы денег и так их легализовать».

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