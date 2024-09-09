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12:57, 9 сентября 2024Силовые структуры

Двоих мигрантов осудят за изнасилование спящих девушек в Москве

В Москве пройдет суд над двумя мигрантами за изнасилование двух девушек

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двоих граждан Киргизии, которые изнасиловали двух малознакомых девушек в квартире на проспекте Мира. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Иностранцы проходят обвиняемыми по статье 131 УК РФ («Изнасилование»). Сейчас мужчины находятся под стражей. Их дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в ночь с 8 на 9 июля двое фигурантов, находясь в квартире жилого дома на проспекте Мира, выпили и, убедившись, что две малознакомые им девушки спят и находятся в беспомощном состоянии, изнасиловали их. Один из обвиняемых снимал происходящее на видео.

Ранее в Москве правоохранители задержали местного жителя за насилие над 16-летней школьницей.

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