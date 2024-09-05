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20:11, 5 сентября 2024Силовые структуры

Россиянина задержали за насилие над школьницей в лифте в День знаний

В Москве задержали мужчину за насилие над школьницей в лифте в День знаний

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве правоохранители задержали местного жителя за насилие над 16-летней школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Следствие намерено ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом столицы о его аресте.

По версии следствия, 1 сентября фигурант и пострадавшая оказались в одном лифте жилого дома на улице Красной Сосны. Там мужчина и совершил «насильственные действия сексуального характера». Подросток рассказала о случившемся родителям, которые незамедлительно обратились в полицию.

Ранее в Курганской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося маленького ребенка.

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      Варвара Митина
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