Россиянина задержали за насилие над школьницей в лифте в День знаний

В Москве задержали мужчину за насилие над школьницей в лифте в День знаний

В Москве правоохранители задержали местного жителя за насилие над 16-летней школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Мужчина проходит обвиняемым по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»). Следствие намерено ходатайствовать перед Бабушкинским районным судом столицы о его аресте.

По версии следствия, 1 сентября фигурант и пострадавшая оказались в одном лифте жилого дома на улице Красной Сосны. Там мужчина и совершил «насильственные действия сексуального характера». Подросток рассказала о случившемся родителям, которые незамедлительно обратились в полицию.

Ранее в Курганской области суд приговорил к 12 годам лишения свободы местного жителя, домогавшегося маленького ребенка.