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17:23, 9 сентября 2024Бывший СССР

Экс-главу МИД Украины обнаружили с беляшом на вокзале

Экс-главу МИД Украины Кулебу заметили с беляшом на автовокзале в Пирятине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-главу МИД Украины Дмитрия Кулебу заметили с беляшом на автовокзале в городе Пирятин в Полтавской области. Об этом сообщило издание «Главком» со ссылкой на видео, опубликованное в социальных сетях девушкой бывшего министра Светланой Павелецкой.

Как рассказала девушка, такое свидание для нее устроил недавно уволенный глава МИД. На опубликованном видео он угощает ее пряником, после чего показывает «легендарный пирятинский беляш».

«Это и есть тот самый легендарный пирятинский беляш, который в детстве я всегда ел на автостанции, потому что автобус Ромны-Киев всегда здесь останавливался», — сказал Кулеба.

Верховная Рада Украины уволила Дмитрия Кулебу с поста министра иностранных дел Украины 5 сентября, его отставку поддержали 240 депутатов. На его место назначили Андрея Сибигу, ранее занимавшего пост заместителя главы дипломатического ведомства.

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      Александр Курбатов
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