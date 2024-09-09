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14:51, 9 сентября 2024Силовые структуры

Экс-председателю АктивКапитал Банка дали срок за мошенничество и растрату

Экс-председателю АктивКапитал Банка дали восемь лет колонии за мошенничество

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Москве экс-председателя АктивКапитал Банка признали виновным в мошенничестве и растрате. Об этом в понедельник, 9 сентября, в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, суд установил, что осужденный за три дня марта 2018 года похитил деньги из разных отделений банка. Общая сумма похищенных средств превысила три с половиной миллиарда рублей. Согласно приговору суда, виновному дали восемь лет колонии.

АктивКапитал Банк (АК Банк) лишился лицензии центрального банка (ЦБ) 29 марта 2018 года. ЦБ пояснил свое решение тем, что из АК Банка была выведена значительная часть активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, дефициту ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами.

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