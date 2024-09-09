ГИБДД ввела новое требование для автошкол по допуску россиян к экзамену на вождение

Россиян перестанут допускать к экзамену на вождение без заключения ГИБДД

ГИБДД ввела новое требование для автошкол по допуску россиян к экзамену на вождение — учеников перестанут допускать к его сдаче без действующего заключения ведомства, выданного автошколе. Соответствующее указание дал глава Госавтоинспекции Михаил Черников, пишет «Российская газета».

Речь идет о заключении о соответствии материально-технической базы программам подготовки водителей в российских автошколах, а именно — наличии своего парка автомобилей, автодрома, классов и наглядных пособий.

Ранее, когда срок такого заключения у автошколы истекал, кандидатов все равно могли отправлять на сдачу экзаменов в ГИБДД, но это влекло за собой ряд проблем. Так, успешному кандидату могли сначала выдать водительские права, а спустя время аннулировать, поскольку выяснилось бы, что его подготовка в автошколе велась с нарушениями.

Теперь сотрудники ведомства будут практически в режиме реального времени следить за сроком действия таких заключений. Согласно указанию главы Госавтоинспекции, такая информация должна будет автоматически вноситься в систему ФИС ГИБДД-М. И уже при допуске кандидата в водители инспектор автоматически получит данные о том, можно его допускать или нет. Автошколе же может грозить ответственность вплоть до отзыва лицензии.

В России с 1 апреля 2024 года изменился экзамен на получение водительских прав. В частности, перестанут пускать на экзамен тех, кто не явился в военный комиссариат после получения повестки.