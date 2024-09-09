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17:41, 9 сентября 2024Бывший СССР

На Украине глава военкомата почти освободился и снова оказался под арестом из-за коррупции

СБУ: главу военкомата в Киевской области повторно обвинили в коррупции

Глава Бучанского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата) в Киевской области почти вышел на свободу, но снова оказался под арестом из-за повторного обвинения в коррупции. Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в своем Telegram-канале.

СБУ напомнила, что главу ТЦК задержали в августе 2024 года по подозрению в организации схем для уклонистов. Правоохранители обнаружили новые доказательства его коррупционной деятельности. Отмечается, что он с двумя сообщниками предлагал военнообязанным избежать призыва с помощью поддельного заключения военно-врачебной комиссии. В ходе обысков у чиновника обнаружили 1,2 миллиона долларов.

Уточняется, что суд решил отпустить его под залог в миллион гривен. Однако после внесения этой суммы СБУ сообщила главе военкомата о новом подозрении, поэтому он не смог выйти на свободу. Дело чиновника проходит по статье о незаконном обогащении. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская рассказала, что на Украине нарушающие закон сотрудники ТЦК почти не привлекаются к ответственности за превышение служебных полномочий.

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      Кристина Есикова
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