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17:38, 9 сентября 2024Мир

Харрис наняла дублера Трампа для подготовки к дебатам

WP: Харрис наняла дублера Трампа, чтобы отрепетировать реакцию на оскорбления

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидат в президенты США Камала Харрис наняла дублера своего оппонента от Республиканской партии Дональда Трампа, чтобы подготовиться к дебатам и отрепетировать реакцию на возможные оскорбительные комментарии. Об этом сообщает The Washigton Post (WP) с ссылкой на источники.

«Харрис провела последние четыре дня в Питтсбурге, который стал для нее местом интенсивной подготовки, неким "лагерем дебатов". Ее команда пригласила опытного дублера Трампа, чтобы он резко словесно нападал на нее и выкрикивал оскорбительные комментарии в ее адрес», — передает газета.

Авторы материала отметили, что помощники Харрис специально создали макет студии, имитирующий планировку телеканала ABC, где будут проходить дебаты. Кроме того, они проводили репетиции, задавая ей «многочисленные вопросы».

Ранее Камала Харрис заявила о готовности к теледебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом. Как отмечается, кандидат от демократов, отвечая на вопрос одного из журналистов, сказала, что «готова к дебатам» с республиканцем, подняв при этом большой палец.

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      Дарья Устьянцева
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