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01:07, 9 сентября 2024Мир

Харрис заявила о готовности к теледебатам с Трампом

Камала Харрис заявила о готовности к теледебатам с Дональдом Трампом
Камала Харрис

Камала Харрис. Фото: Annabelle Gordon — CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис заявила о готовности к теледебатам со своим оппонентом Дональдом Трампом. Ее слова приводят журналисты пресс-пула Белого дома, пишет ТАСС.

Как отмечается, Харрис, отвечая в воскресенье, 8 сентября, на вопрос одного из журналистов, рассказала, что «готова к дебатам» с Трампом, подняв при этом большой палец.

Дебаты двух кандидатов в президенты США проведет во вторник, 10 сентября, телекомпания ABC в Филадельфии (штат Пенсильвания).

Накануне агентство Reuters написало, что рейтинги кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Камалы Харрис почти сравнялись. Так, уровень поддержки Трампа по данным опубликованного 8 сентября общенационального опроса составил 48 процентов. Харрис же поддержали 47 процентов респондентов.

В конце августа Харрис потребовала провести теледебаты с ее оппонентом от республиканцев, экс-президентом Дональдом Трампом, с включенными микрофонами. По ее словам, у сторон должна быть возможность вести открытую дискуссию

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      Марина Совина
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