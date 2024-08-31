Харрис захотела провести теледебаты с Трампом с включенными микрофонами

Харрис потребовала провести теледебаты с Трампом с включенными микрофонами

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис потребовала провести теледебаты с ее оппонентом от республиканцев, экс-президентом Дональдом Трампом, с включенными микрофонами. Об этом она написала в соцсети X.

По ее словам, у сторон должна быть возможность вести открытую дискуссию. «Мы баллотируемся на пост президента США. Давайте дискутировать открыто, с постоянно включенными микрофонами», — предложила политик.

По мнению Харрис, согласиться на подобное условие ее конкуренту не позволяют его советники.

1 августа Дональд Трамп заявил, что Камала Харрис «внезапно поменяла свою идентичность» и стала чернокожей, хотя раньше считалось, что она индийского происхождения. Таким образом он намекнул, что его соперница «изменила свою расу» ради победы в президентских выборах США, которые пройдут 5 ноября 2024 года.

В то же время последний опрос показал преимущество Харрис над Трампом.